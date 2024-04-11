Маткапитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса

Об этом сообщил премьер-министр

Средства материнского капитала теперь можно направлять на реконструкцию таунхауса или оплатить сертификатом уже проведённые строительные работы в таком жилье. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Такие меры позволят улучшить жилищные условия семьям с детьми. Ещё один вопрос - план мероприятий по реализации Стратегии фармацевтической промышленности. В ближайшие семь лет доля российских лекарств в общем объёме продаж на внутреннем рынке должна вырасти почти до 70%. Правительство продолжит системно поддерживать отечественные фармкомпании. Речь идёт о выделении субсидий и грантов на разработку и исследования, а также налоговых льготах.

Ещё одна важная тема - помощь жителям в регионах пострадавших от паводка.

"Самое главное – это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. И здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - отметил Мишустин.

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