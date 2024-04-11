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В Оренбурге вода подошла к крупному жилому комплексу

19:04
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Около ЖК "Гранд Парк" возводят защитные сооружения

К жилому комплексу "Гранд парк" в Оренбурге вплотную подошла вода. Вокруг него оперативные службы возводят дамбы из грунта и щебня. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Вода близко подошла к крайнему дому и теперь там приходится ее откачивать. Техника привозит грунт и щебень для строительства защитного сооружения. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что этот ЖК сейчас в очень напряженной ситуации. Планировалось развернуть здесь водоналивную дамбу, которую доставили сотрудники МЧС.

Вода в реке Урал продолжает прибывать. В Оренбурге уровень воды превысил все критические отметки.

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