В Оренбурге вода подошла к крупному жилому комплексу

Около ЖК "Гранд Парк" возводят защитные сооружения

К жилому комплексу "Гранд парк" в Оренбурге вплотную подошла вода. Вокруг него оперативные службы возводят дамбы из грунта и щебня. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вода близко подошла к крайнему дому и теперь там приходится ее откачивать. Техника привозит грунт и щебень для строительства защитного сооружения. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что этот ЖК сейчас в очень напряженной ситуации. Планировалось развернуть здесь водоналивную дамбу, которую доставили сотрудники МЧС.

Вода в реке Урал продолжает прибывать. В Оренбурге уровень воды превысил все критические отметки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"