ВКС России нашли "окно" для атаки Часов Яра

ВСУ не могут установить в этом районе тяжелые системы ПВО

ВКС России обнаружили окно для атак позиций украинской армии у Часов Яра. Как заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, российские штурмовики Су-25 высчитывают время, когда идет перезарядка украинских ПЗРК и именно в этот короткий промежуток наносят удар.

Украинский полковник пояснил, что ВСУ не могут установить в районе Часов Яра тяжелые системы ПВО - российские силы их быстро обнаружат и уничтожат.

5 апреля стало известно, что российские военные вошли в пригород Часов Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому наступление идет поэтапно, главная задача — беречь личный состав. ВС России берут под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ, передает РИА Новости.

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