Продолжается прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов

Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет

До 30 апреля 2024 года Федеральное агентство по делам молодежи проводит прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты 1 сезон".

Конкурс направлен на вовлечение молодежи России в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны.

Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, подав заявку через федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Молодежь России" (grants.myrosmol.ru).

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