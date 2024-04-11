Скончался актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Он умер в возрасте 76 лет

Американский актер Орентал Джеймс Симпсон умер накануне в возрасте 76 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста. Два месяца назад Симпсону диагностировали рак простаты.

О. Джей Симпсон известен также как игрок в американский футбол. Актерскую карьеру он начал строить параллельно со спортивной. Одна из самых заметных его работ – съемки в трех частях фильма "Голый пистолет".

Больше десяти лет Симпсон провел в тюрьме. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее любовника. А в 2007 году актер ворвался к коллекционеру спортивных трофеев и, угрожая пистолетом, отобрал свои кубки. Он получил 15 лет, из которых за решеткой просидел десять.

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