Это дело ближайшего будущего

Западу пора готовиться к обсуждению безоговорочной капитуляции киевского режима. В ближайшем будущем это будет единственным вопросом на конференциях по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, попытки главы киевского режима Владимира Зеленского продвигать свои формулы и созывать саммиты в свою поддержку вызывают лишь недоумение. Постпред подчеркнул, что новые пакеты западной помощи и "мясные штурмы" Киева не помогут добиться коренного перелома в конфликте на Украине.

Небензя также сообщил на заседании Совбеза ООН, что жители украинских городов – в частности, Харькова, Одессы и Николаева – активно делятся с российскими военными координатами подразделений ВСУ. Это наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему, приводит слова дипломата ТАСС.

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