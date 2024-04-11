Лукашенко: О мобилизации женщин на Украине говорят от безысходности

По мнению белорусского лидера, женщины должны летать в космос

На Украине о мобилизации женщин заговорили от безысходности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Видео с кратким интервью белорусского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Заставлять женщину, которая должна рожать, отправлять в армию на гибель верную – это глупость полная", – считает Лукашенко. Он уверен, что представительницы прекрасного пола должны делать то, что им хочется. Например, летать в космос. А если и служить в войсках, то добровольно. В Москву Лукашенко прилетел с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

Напомним, в начале апреля представитель ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии. По ее мнению, необходимо быть готовыми к боевым действиям.

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