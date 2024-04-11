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Захарова предсказала смерть ЕС от руки Зеленского

20:35
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Киевский режим добьет Евросоюз

Евросоюз в коме: так определила состояние ЕС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что присоединение Киева к ЕС окончательно добьет Европейский союз.

Захарова прокомментировала требование главы киевского режима Владимира Зеленского принять Украину в ЕС в июне текущего года. Что-то должно было окончательно добить впавший в кому Евросоюз, написала представитель МИД в Telegram. Не пропадать же киевскому режиму даром - решили совместить, заключила Захарова.

Дипломат напомнила, что к июню, о котором говорит Зеленский, как раз выйдет книга бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она озаглавлена "Реквием по Европе" – и вряд ли это совпадение.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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