Киевский режим добьет Евросоюз

Евросоюз в коме: так определила состояние ЕС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что присоединение Киева к ЕС окончательно добьет Европейский союз.

Захарова прокомментировала требование главы киевского режима Владимира Зеленского принять Украину в ЕС в июне текущего года. Что-то должно было окончательно добить впавший в кому Евросоюз, написала представитель МИД в Telegram. Не пропадать же киевскому режиму даром - решили совместить, заключила Захарова.

Дипломат напомнила, что к июню, о котором говорит Зеленский, как раз выйдет книга бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она озаглавлена "Реквием по Европе" – и вряд ли это совпадение.

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