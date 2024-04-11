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Подростка придавило бетонным блоком в Свердловской области

21:23
  • четверг
  • 11 апреля 2024

11-летний мальчик погиб на территории недостроенного здания

11-летний мальчик погиб в Свердловской области. Ребенка придавило бетонным блоком во время игры. ЧП произошло в городе Ирбит. Об этом сообщает телеграм-канал Е1.

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Дети играли на недостроенном объекте. Здание планировали разобрать в ближайшее время. Поэтому рядом уже были сложены стройматериалы. Дети посчитали их за импровизированную горку. На месте ЧП работали сотрудники уголовного розыска и представители подразделения по делам несовершеннолетних.

Сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия. Уголовное дело возбудили по статье 109 УК России – причинение смерти по неосторожности.

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