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Российские войска форсировали реку в районе Урожайного в ДНР

21:24
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Боевиков ВСУ выбили из лесополосы

ВС России активизировали боевые действия на времевском направлении - на стыке Запорожской области и ДНР. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, сообщил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Рогов уточнил, что российские военные, форсировав реку, окопались в лесополосе, откуда выбили боевиков ВСУ. Все попытки украинских военных контратаковать были успешно отбиты, передает РИА Новости.

В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ на южнодонецком направлении. Потери противника составили до 105 боевиков.

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