ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Все шесть членов преступной группы задержаны

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность террористической ячейки. Группа планировала теракт на военном объекте в Донецке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС уточнили, что в шайку входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии. Все шестеро задержаны российскими спецслужбами.

В ФСБ подчеркнули, что деятельность террористической группы координировалась из Киева. По завершении преступной акции в России члены ячейки намеревались выехать в Турцию и оттуда — на Украину, передает ТВЦ.

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