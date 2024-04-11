ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил, что Украина загнала себя в угол

21:59
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Президент России считает, что Киев зря отказался от переговоров

Владимир Путин заявил, что Украина сама себя загнала в угол, когда отказалась от мирных переговоров. Президент России убежден, что победить нашу страну на поле боя невозможно. Об этом он рассказал на встрече в Кремле с главой Белоруссии Александром Лукашенко. 

Лукашенко: О мобилизации женщин на Украине говорят от безысходности
Лукашенко назвал космос белорусским

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров. Но не будет действовать  по навязываемым извне схемам. Ибо они не имеют ничего общего с действительностью. 

Вспомнил президент России и про предстоящую конференцию в Швейцарии. Он назвал ее паноптикумом.  Так как Россию туда не звали, но при этом заявляют, что без нашей страны ничего решить невозможно. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.