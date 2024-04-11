Путин заявил, что Украина загнала себя в угол

Президент России считает, что Киев зря отказался от переговоров

Владимир Путин заявил, что Украина сама себя загнала в угол, когда отказалась от мирных переговоров. Президент России убежден, что победить нашу страну на поле боя невозможно. Об этом он рассказал на встрече в Кремле с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров. Но не будет действовать по навязываемым извне схемам. Ибо они не имеют ничего общего с действительностью.

Вспомнил президент России и про предстоящую конференцию в Швейцарии. Он назвал ее паноптикумом. Так как Россию туда не звали, но при этом заявляют, что без нашей страны ничего решить невозможно.

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