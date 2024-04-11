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Путин объяснил необходимость ударов по энергообъектам на Украине

22:05
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Это часть процесса демилитаризации

Президент России Владимир Путин объяснил белорусскому лидеру Александру Лукашенко необходимость ударов по энергообъектам на Украине. По словам российского президента, это часть процесса демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

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Путин отметил: в Москве исходят из того, что повреждение энергосистемы Украины влияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины. Причем, влияет напрямую, подчеркнул российский лидер.

Глава государства также напомнил, что зимой ВС России не наносили ударов по украинским энергообъектам. Путин заметил, что от ударов воздерживались из гуманитарных соображений, передает РИА Новости.

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