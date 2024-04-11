ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить часть санкций

22:18
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Речь идет об ограничениях, не согласованных с Совбезом ООН

Крупнейшая партия Швейцарии "Демократический союз центра" призывает отменить санкции, которые не были приняты Советом безопасности ООН. Об этом говорится в запросе на референдум, который направлен в правительство, пишет РИА Новости.

Россия ввела ответные санкции против представителей британских властей
Суд ЕС отменил санкции против Фридмана и Авена

Документ был подан 11 апреля. В нем достаточно подписей за то, чтобы Швейцария вернулась к строгому нейтралитету. А также отменила западные санкции против России.

Напомним, Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Однако правительство страны присоединилось ко всем санкциям, которые европейцы вводили против России с 24 февраля 2022 года. В том числе были блокированы частные российские активы на сумму 8,8 млрд долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Швейцария
Швейцария
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.