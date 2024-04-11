Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить часть санкций

Речь идет об ограничениях, не согласованных с Совбезом ООН

Крупнейшая партия Швейцарии "Демократический союз центра" призывает отменить санкции, которые не были приняты Советом безопасности ООН. Об этом говорится в запросе на референдум, который направлен в правительство, пишет РИА Новости.

Документ был подан 11 апреля. В нем достаточно подписей за то, чтобы Швейцария вернулась к строгому нейтралитету. А также отменила западные санкции против России.

Напомним, Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Однако правительство страны присоединилось ко всем санкциям, которые европейцы вводили против России с 24 февраля 2022 года. В том числе были блокированы частные российские активы на сумму 8,8 млрд долларов.

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