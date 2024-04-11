ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о необходимости укрепления западной границы

22:32
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Президент Белоруссии указал на увеличение военного присутствия в этом регионе

Белоруссии пришлось перебросить часть вооруженных сил к западным границам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он объяснил это ростом военного присутствия стран Запада на этом направлении.

Лукашенко: О мобилизации женщин на Украине говорят от безысходности
Лукашенко назвал космос белорусским

Свои заявления Лукашенко сделал в Кремле, где встречался со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС. Белорусский лидер подчеркнул, что самые активные – это литовцы. Они проводят учения сейчас и запланировали повторные на май.

Лукашенко добавил, что американцев и немцев НАТО сейчас перебрасывает в Литву и Польшу. Причем батальонами. "Не знаю, зачем им это", – сказал белорусский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.