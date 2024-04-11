Лукашенко рассказал о необходимости укрепления западной границы

Президент Белоруссии указал на увеличение военного присутствия в этом регионе

Белоруссии пришлось перебросить часть вооруженных сил к западным границам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он объяснил это ростом военного присутствия стран Запада на этом направлении.

Свои заявления Лукашенко сделал в Кремле, где встречался со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС. Белорусский лидер подчеркнул, что самые активные – это литовцы. Они проводят учения сейчас и запланировали повторные на май.

Лукашенко добавил, что американцев и немцев НАТО сейчас перебрасывает в Литву и Польшу. Причем батальонами. "Не знаю, зачем им это", – сказал белорусский лидер.

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