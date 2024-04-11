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Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных

22:42
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Основой для мирных переговоров должны стать договоренности 2022 года

Украинские военные откликнутся на мирные инициативы российского руководства. Такое мнение высказал сегодня во время переговоров в Кремле президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

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Он подчеркнул, что его никогда "чутье не обманывало". И урегулирование конфликта на Украине должно быть мирным. Белорусский президент добавил, что в этом направлении готов "встать плечом к плечу" с Владимиром Путиным. И действовать.

По мнению Лукашенко, основой для переговоров должны стать проекты, которые обсуждались на переговорах в Турции в 2022 году. И этот документ должен стать основой для возобновления диалога.

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