Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных

Основой для мирных переговоров должны стать договоренности 2022 года

Украинские военные откликнутся на мирные инициативы российского руководства. Такое мнение высказал сегодня во время переговоров в Кремле президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что его никогда "чутье не обманывало". И урегулирование конфликта на Украине должно быть мирным. Белорусский президент добавил, что в этом направлении готов "встать плечом к плечу" с Владимиром Путиным. И действовать.

По мнению Лукашенко, основой для переговоров должны стать проекты, которые обсуждались на переговорах в Турции в 2022 году. И этот документ должен стать основой для возобновления диалога.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"