На донецком участке фронта противник за сутки потерял более 500 боевиков

Российские войска улучшили положение по переднему краю на трех основных направлениях. На донецком участке фронта противник за сутки потерял более 500 боевиков и большое количество техники, в том числе западного производства. На авдеевском авиация и артиллерия точно отработали по 200 выявленным целям ВСУ.

На купянском направлении тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" группировки "Запад" уничтожили укрепленные опорники неонацистов. Экипажи нанесли удар термобарическими снарядами по блиндажам, бронетехнике и живой силе противника, которые находились на расстоянии более 5 километров. Корректировку вели с помощью беспилотников. Все цели поражены, укрыться от одного из самых мощных и эффективных видов нашего вооружения практически невозможно.

На донецком направлении ударная группа армейской авиации поразила опорный пункт и живую силу радикалов. Вертолет "Ка-52" выпустил по целям неуправляемые ракеты С-8. "Аллигатор" прикрывали транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8. После выполнения задачи экипажи провели маневр уклонения и вернулись на аэродром вылета.

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