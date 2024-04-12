Стало известно о новых подвигах российских бойцов в ходе спецоперации

Гвардии сержант Александр Базаров и его артиллерийский расчет сорвали несколько попыток радикалов атаковать

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Александр Базаров и его артиллерийский расчет сорвали несколько попыток радикалов атаковать наши позиции. Подразделение Александра вело точный огонь по бронетехнике и живой силе ВСУ. Противник, потеряв БМП, два бронированных автомобиля и большое количество боевиков, отступил.

Гвардии младший сержант Руслан Газизов с товарищами поддерживал наступление российских мотострелков. Прицельными ударами его САУ поразила бронемашину иностранного производства, миномётный расчёт, огневые точки и несколько десятков радикалов. После боя Газизов успешно вывел самоходку из-под ответного огня неприятеля.

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