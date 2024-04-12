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Борисов: мы все еще делаем только первые шаги за пределами Земли

08:31
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Россия отмечает день космонавтики

Сегодня Россия отмечает день космонавтики. 12 апреля 1961 года наша страна доказала всему миру, что способна воплотить самые смелые мечты и стремления человечества.

Всего 108 минут после старта с космодрома Байконур на корабле "Восток-1" провел Юрий Гагарин в безвоздушном пространстве. Но его знаменитое "Поехали!" стало символом начала покорения Вселенной. В марте этого года первому космонавту Земли исполнилось бы 90 лет.

О начале новой эры для человечества напомнил в своем поздравлении экипаж МКС, который сейчас несет вахту на орбите: "Имя первого космонавта навсегда вписано в историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками, находясь здесь, за сотни километров от Земли".

Труд тысяч инженеров, конструкторов, рабочих позволил нашей стране совершить этот прорыв мирового масштаба. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов напомнил слова Циолковского о том, что человечеству нельзя вечно жить в колыбели и впереди нас ждет покорение далекого космоса и новых галактик. 

"Технологии продвинулись далеко вперед, но мы все еще делаем первые шаги за пределами Земли. Потому что космос - это крайне сложно, опасно и дорого. Мы вместе празднуем успехи и вместе преодолеваем трудности . Мы учимся на ошибках и движемся вперед", - сказал Борисов.

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