Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

День, когда лучше избегать резких движений

Овны

Cегодня вы можете нечаянно внести хаос в жизнь окружающих. Постарайтесь не втягивать никого в свои проблемы, тем более что они очень скоро разрешатся.

Тельцы

Завистники и тайные недоброжелатели сегодня могут проявить себя. Понаблюдайте за окружающими, если вам любопытно узнать, кто вас недолюбливает.

Близнецы

Публичная деятельность, реклама, проекты в социальных сетях не принесут ожидаемого эффекта. Потерпите, скоро Меркурий пойдет прямо, и ваши дела наладятся.

Раки

Вам лучше отказаться от предложений о новой должности, подработке или бизнес-партнерстве. На деле все окажется не так красиво, как вам кажется сейчас.

Львы

Если вы в дороге, будьте сегодня особенно внимательны. Есть риск опоздать на поезд или самолет, заблудиться, а также наделать ошибок на учебе или в документах.

Девы

Не стоит сегодня давать в долг или вступать в партнерства – потеряете и деньги, и хорошие отношения с людьми. То же самое относится к кредитам и вкладам.

Весы

Избегайте резких движений на работе, чтобы не оказаться без вины виноватыми. Партнеры в бизнесе и личной жизни могут сегодня обманывать, будьте осторожны.

Скорпионы

Избегайте алкоголя и острой, горячей пищи, они могут сыграть с вами коварную шутку. Откажитесь от трудных дел и тренировок, отдохните, вам это сейчас очень нужно.

Стрельцы

Родители и влюбленные сегодня в уязвимом положении. Риск обмана со стороны детей или романтических партнеров велик, но вы легко заметите ложь.

Козероги

Отложите операции с недвижимостью, переезд и другие значимые перемены, касающиеся жилья. Реальность сегодня может резко отличаться от того, что вы думаете.

Водолеи

Звезды рекомендуют быть осторожными с острыми предметами. Если вы за рулем, не отвечайте на провокации других водителей и не ведите разговоров по телефону.

Рыбы

Будьте аккуратны с деньгами: сегодня неудачный день для шопинга и важных платежей. Именно в такие дни теряются карты, случаются сбои в банках и приложениях.

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