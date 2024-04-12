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Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

07:39
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных жителей с Днем космонавтики.

"Полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам. Выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, обеспечившие космическое первенство, навсегда вошли в отечественную историю и сердца людей как настоящие герои", - написал глава города в Telegram.

Как отметил мэр, в Москве сегодня работают инженерные вузы, промышленные предприятия, научные центры, приумножающие традиции России как космической державы.

"Для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полёт в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники", - добавил Собянин.

Градоначальник также выразил благодарность всем космонавтам и работникам ракетно-космической отрасли, отметив их добросовестный труд, мужество и профессионализм.

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