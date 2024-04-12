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Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском соглашении с Украиной

08:11
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Политики обсудили эту тему при личной встрече

Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле весной 2022 года. Главы двух государств обсуждали этот вопрос на личной встрече, которая состоялась вечером четверга, 11 апреля.
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Лукашенко напомнил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле стороны пришли к "серьезным подвижкам", однако потом "приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца".

Президент Белоруссии предложил "достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему". Владимир Путин ответил утвердительно: "Да, и с ним работать", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что дипломатическое урегулирования остается для России предпочтительным способом достичь своих целей на Украине. Говоря о возможном принятии за основу на переговорах стамбульских договоренностей, пресс-секретарь президента отметил, что геополитическая ситуация сейчас сильно отличается от весны 2022 года.

При этом источники отмечали, что тема украинского урегулирования станет, безусловно, одной из тем переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ходе их встречи. Со стороны властей Турции "был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс", а Эрдоган продолжает прикладывать посреднические усилия.

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