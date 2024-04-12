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Россия рассказала о попытке Киева "перевести стрелки" по ЗАЭС

08:37
  • пятница
  • 12 апреля 2024

ВСУ атакуют ядерный объект, создавая угрозу аварии

Украина на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции попыталась "перевести стрелки" с себя на Москву, назвав атаки на ядерный объект "российской операцией под фальшивым флагом". Об этом рассказал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
МАГАТЭ признало, что ЗАЭС была на грани ядерной аварии 7 апреля

Инцидент произошел в четверг, 11 апреля, на сессии, созванной по требованию России после атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС с применением дронов.

По оценке Ульянова, "абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы", а попытки свалить вину на Россию звучат "у них очень неубедительно".

В целом сессия прошла хорошо, поскольку "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте", цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее в МИД России заявляли, что Украина при поддержке США и их сателлитов своими преступными действиями дает понять, что встала на путь ядерного террора. Мировое сообщество, прежде всего в лице МАГАТЭ, должно лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты.

Депутат Госдумы Михаил Делягин напомнил, что попытки ядерного терроризма со стороны Киева продолжаются уже года полтора, "просто сейчас они перешли на более серьезный уровень". Парламентарий предупредил, что "если что-то реально случится, в этом обвинят Россию".

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