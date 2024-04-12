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Оренбургу грозит отключение света

08:14
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Специалисты переводят питание на резервные схемы

В нескольких районах Оренбурга может пропасть электроэнергия из-за подъема воды в реке Урал.

Риск подтопления энергообъектов сохраняется, сообщила городская мэрия в своем telegram-канале. Речь идет о районах, ограниченных улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова и Туркестанской.

В настоящий момент специалисты переводят питание потребителей на резервные схемы.

Как ожидается, пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, 12 апреля, после чего вода пойдет на спад. Сейчас уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1129 сантиметров – опасный уровень превышен на 199 сантиметров.

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