ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

Они пытались захватить населенный пункт

ФСБ рассекретила документ о ликвидации французов-нацистов под Брянском в 1943 году.

Речь идет об архивном докладе сотрудника органов НКВД СССР Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. В документе рассказывалось о показаниях пленного французского капрала Роберта Гестена, который рассказал о подготовке немцами операции против партизан Клетнянских лесов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в январе 1943 года сотрудники органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали за гитлеровскую Германию. Немецкие гарнизоны под Брянском пополнялись за счет французов из так называемого "легиона по борьбе с большевизмом" и украинских националистов, говорится в сообщении.

Ранее смоленское управление ФСБ рассекретило архивные документы, где содержалась информация о фальсификации германскими спецслужбами катынского дела.

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