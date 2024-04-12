ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

08:47
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Они пытались захватить населенный пункт

ФСБ рассекретила документ о ликвидации французов-нацистов под Брянском в 1943 году.

Речь идет об архивном докладе сотрудника органов НКВД СССР Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. В документе рассказывалось о показаниях пленного французского капрала Роберта Гестена, который рассказал о подготовке немцами операции против партизан Клетнянских лесов, передает РИА Новости

Отмечается, что в январе 1943 года сотрудники органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали за гитлеровскую Германию. Немецкие гарнизоны под Брянском пополнялись за счет французов из так называемого "легиона по борьбе с большевизмом" и украинских националистов, говорится в сообщении.

Ранее смоленское управление ФСБ рассекретило архивные документы, где содержалась информация о фальсификации германскими спецслужбами катынского дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.