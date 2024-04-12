Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением

Соединенным Штатам не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства в интервью сайту "Аргументы и факты", мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта радикальных исламистов.

Однако "нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", отметила Захарова.

Действия Вашингтона Захарова объяснила стремлением Соединенных Штатов "обелить" своих подопечных — киевский режим.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл президента США Джо Байдена в числе западных политических лидеров, которых российский политик считает соучастниками теракта в "Крокус сити холле". Россия этого не забудет, подчеркнул зампред Совбеза.

Жрналист Сеймур Херш подтвердил, что Центральное разведывательное управление США действительно отправило в Россию данные о подготовке теракта, причем с пометкой "срочно". Но в нем не был назван конкретно "Крокус", речь шла о теракте в неком месте массового скопления людей в краткосрочной перспективе.

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