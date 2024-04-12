Этим занимается специальная рабочая группа

Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб. Такое заявление сделал в пятницу, 12 апреля, спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Политик отметил, что в российском регионе ведут "последовательную, скрупулезную работу" по точному определению размера ущерба. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики, подчеркнул Константинов.

Глава Госсовета Крыма рассказал, что рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате энергетической блокады. После этого "займемся продовольственной, банковской и другими блокадами", а также "дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", сообщает РИА Новости.

Ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что необходимо "преподать урок" российским властям в контексте принадлежности Крыма. Как отметила чиновница, "исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок".

При этом источники утверждают, что в НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности, а также снятие возражений против принятия Украины в альянс. При таком сценарии киевскому режиму придется смириться с тем, что Крым является частью России.

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