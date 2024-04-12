В Курской области объявили угрозу атаки дронов

ПВО приведена в готовность

Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале.

UPD (12:10 мск): власти объявили Отбой опасности атаки беспилотников в Курской области.

Два дня назад в результате атаки украинского беспилотника на Курскую область погибли двое детей и один взрослый. БПЛА сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"