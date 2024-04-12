Паводок в Оренбурге продолжает набирать силу

Уровень реки Урал уже превысил 11 метров

Урал в Оренбурге превысил отметку в 11 метров. Такого подъема воды в регионе не фиксировали никогда. Спасатели вывозят людей и животных на лодках из опасной зоны. Вода в Оренбурге по прогнозам начнет уходить через два дня. В Орске работает глава МЧС Александр Куренков и полпред президента в приволжском федеральном округе Игорь Комаров. По поручению главы государства, все ресурсы направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен. С подтопленных территорий насосами откачивают воду.

Уровень Урала районе Орска сегодня составляет чуть меньше 8 метров. На пиках паводка он превышал девятиметровую отметку. В районе площади Гагарина вода значительно отступила. Еще пару дней назад там плавали на лодках. Теперь вода уходит, становится видно все больше последний паводка.

Стихия не пощадила городскую инфраструктуру. Там, где было сильное течение, рушится асфальт. Паводок уносил остановки, автомобили. Уплывали даже целые здания. Пострадавшие жители сейчас получают единовременные выплаты по 20 тысяч рублей и приходят в центры выдачи гуманитарной помощи. У них образуются очереди.

Затопленными в Орске остаются более 5 тысяч домов. 2,5 тысячи человек до сих пор живут у родственников и в пунктах временного размещения. Спасатели продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь. Самолеты МЧС доставляют десятки тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи, одеяла, резиновые сапоги, медикаменты, питьевая вода. В некоторых районах города Орска до сих пор не работает водопровод. Вода в магазинах сильно подорожала.

О ситуации ежедневно докладывают Владимиру Путину. Люди получат деньги на ремонт домов или сертификаты на приобретение новых. Меры поддержки усиливаются. В Оренбургской области пострадавшим от паводка будут предоставлены ипотечные каникулы на полгода. В Курганскую область, где прогнозируется ухудшение паводковой обстановки самолеты МЧС доставил 2 километра быстровозводимых дамб.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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