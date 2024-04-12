ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге. Все подробности

В Донецке также пресечена деятельность террористической ячейки граждан одной из стран Центральной Азии

Под матрасом - моток специального элеткропроводного шнура с детонатором. Рядом бутылка, обмотанная монтажным скотчем. Эта пластиковая емкость должна была выполнять роль самодельного фугаса. В углу комнаты на картонке - белый порошок. Очевидно, селитра. Поражающие элементы - шурупы, гайки и болты.

В Москве ФСБ пресекла попытку теракта в одной из столичных синагог. Причем, как сообщает Центр общественных связей ведомства, преступление злоумышленники планировали совершить в момент массового скопления людей. Но спецназ вычислил потенциального террориста раньше. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован. Личность установлена. Это уроженец одной из среднеазиатских республик.

"Иностранец 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации", - говорится в сообщении ФСБ.

В ноябре прошлого года мужчина, очевидно, уже проникшись экстремистскими идеями, приехал в Москву. Разведал территорию вокруг синагоги. Осмотрелся. Купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Но планы террориста сорвали бойцы спецподразделения ФСБ.

Еще шесть человек - тоже подозреваемых в подготовке теракта - обезврежены в Донецке. Группа захвата ворвалась в квартиру. Всех сразу положили на пол. Во время обыска нашли пакет с боеприпасами. Набор из ручных гранат и кустарных фугасов преступники собирались использовать для организации теракта на одном из воинских объектов в столице Донбасса. ФСБ сообщает, что подозреваемые - уроженцы Центральной Азии. Входили в террористическую ячейку, действия которой координировались с Украины. После совершения преступления группа планировала выехать в Турцию, а оттуда - перебраться на Украину.

Тимур Абдуллаева, "ТВ Центр"

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