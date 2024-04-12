Французские фермеры продолжают забастовку

Скандал в Европарламенте. Бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт разошелся не на шутку. Защищая украинскую безопасность и требуя от Европы наскрести для Киева системы противовоздушной обороны, он буквально саботировал заседание: "В Европе 100 единиц систем "Пэтриот". Украинцы просят лишь о семи! Мы, европейцы не можем сделать даже этого! Я предлагаю снять вопрос финансирования совета ЕС с повестки дня! Спасибо!".

Получив порцию аплодисментов и поддержку 515 депутатов, политик отправился домой. Заседание перенесли на следующую сессию. Украинцы уже потирали руки - ведь теперь-то в Европе зашевелятся. Впрочем, оказалось, что речь на заседании шла о принятии счетов еще прошлого года и крики политика были просто спланированным спектаклем.

Европейские политики отлично отыгрывают свои роли. И на вопрос о том, пожертвуют ли Зеленскому Польша и Литва свои системы "Пэтриот", ответили отказом. Прямо глядя в глаза главарю киевского режима. Как ни пытался Зеленский выпросить подарки или хотя бы обещания, но так ничего и не получилось. Посыл политиков ясен – своя безопасность важней.

После принятия во втором и окончательном чтении законопроекта об ужесточении мобилизации украинцы поплыли подальше от всего происходящего. Тем более, что река Тиса удачно обмелела. Западная пресса уже делает неутешительные прогнозы – Украина потеряет поколения. Французская Figaro пишет, что мобилизация 18-летних - это лишь вопрос времени. А нардеп Марьяна Безуглая заявила, что пора бы взяться и за женщин. Ведь мужчин почти не осталось.

Информационная война, которая развернулась на просторах украинского интернета, идет вовсю. Львовский ТЦК решил снять пропагандистский ролик, чтобы сагитировать призывников явиться в военкомат, иначе русские отправятся покорять Европу. Неумело использованная западная методичка. Хотя в Европе, вероятно, оценили. Тот же Макрон, посещая военно-промышленный завод в Бержераке, потребовал ускорить переход к военной экономике и скидываться на помощь Украине больше. Видимо, забыл, что на улицах Парижа уже шестой месяц пахнет навозом. Французские фермеры, оказавшиеся на грани вымирания из-за украинского зерна, продолжают свою забастовку.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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