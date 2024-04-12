Москва провела Международный общественный форум "Спасем Алешу"

Одиннадцатиметровая железобетонная скульптура советского солдата вот уже 70 лет стоит на "Холме освободителей" в болгарском городе Пловдив. Монумент "Алеша" - символ многочисленных жертв, ценой которых Европа была освобождена от фашизма. Яркий образ победы. Однако многие в Европе снова и снова раскачивают русофобию и объявляют войну памятникам.

"Двое выскочек из "Демократии за сильную Болгарию" муниципального совета Пловдива выступили с инициативой снести этот памятник. Таких инициатив с 1989 года было 3 или 4. Но это популизм, они подыгрывают Западу. Правительство Болгарии пока никакого решения по этому поводу не приняло", - заявил Батыр Абдуллаев, президент Ассоциации выпускников высшей комсомольской школы.

Решение не принято, но люди обеспокоены. Подобные заявления депутатов, хоть и просто брошенные в воздух, народы двух стран считают очередной попыткой фальсификации истории. Поэтому Ассамблея народов Евразии организовала форум, посвященный сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Инициативу поддержали в МИДе.

"В условиях агрессивного противодействия нашей стране со стороны Запада и подконтрольных ему элит именно на общественные организации и движения в недружественных странах ложится большая и крайне важная задача – сохранение исторической памяти. Ведь именно болгарские, ориентированные на США, Поставленные во многом ими же элиты давят на местные городские и муниципальные власти с требованием, как они это сформулировали, свалить русский памятник. Легендарного пловдивского Алешу. Мы верим, что местные жители в Пловдиве и в других болгарских городах не дадут уничтожить этот памятник", - указала Мария Захарова.

В онлайн-формате организаторы собрали участников из 17 стран. Тех, кому есть что рассказать о подвигах советских солдат в борьбе с фашизмом.

"Мы очень рады присоединиться с подножья самого Алеши. И могу сказать, что какие бы ни были трудные времена для наших народов, мы всегда исторически были вместе. Мы проводим акцию о защите этого исторического легендарного памятника, который является символом города Пловдива, символом Болгарии", - заявил Янко Кирков, член Ассамблеи народов Евразии из Болгарии.

Болгарские прозападные радикалы все чаще заявляют о том, что памятник советскому воину-освободителю - это символ советской оккупации. Но на самом деле сами болгары не просто защищают монумент. Для многих это место дорого с самого детства.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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