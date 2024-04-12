Петербургские волонтеры переводят жаб через дорогу

С наступлением весны амфибии устремляются к озеру, но тропа пролегает через проезжую часть

У серых жаб семейный выезд к озеру. Двигаясь с трудом, порой заваливаясь на бок, самка тащит на себе самца. Путь долгий - к самой воде. Там будущая мать отложит икру, которую оплодотворит попутчик. Дело важное, поэтому надо его поберечь. Такая вот нелегкая жабья доля.

"Иногда на одной самке мы видим до трех самцов, которые сидят и крякают довольные, перемещаясь к месту икрометания. Сели и поехали, ноги свесили", - рассказал Александр Герман, председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Джентльмены без пары поджидают свой "транспорт" в засаде и яростно сражаются за прекрасную даму - точнее, за место на ее шее. Так что будущий отец потомства в процессе переезда может и поменяться. Это не насмешка природы, а защитный механизм, говорят ученые. Самцы у жаб довольно изящны по сравнению с самками, а дорога полна опасностей. Например, в заказнике "Сестрорецкое болото" под Петербургом поперек исторического маршрута миграции амфибий пролегла асфальтированная дорожка до коттеджного поселка.

Каждую весну брачный исход от мест спячки к местам размножения именно здесь начинают около 15 тысяч особей жаб серых обыкновенных . Дело в том, что они откладывают икру только в том водоеме, где родились сами. Несмотря на прозаическое название, эти земноводные уже занесены в Красную книгу региона как исчезающий вид - отчасти потому, что огромное их количество во время миграции гибнет под колесами автомобилей и велосипедов.

Самое опасное время наступит примерно через неделю, когда в Петербурге окончательно потеплеет. Тогда жабы, перебираясь из болота к озеру, а это неблизкий путь по их меркам, будут останавливаться и отдыхать на нагретом солнцем асфальте. Становясь в этот момент особенно уязвимыми.

Чтобы сохранить популяцию, местный комитет по природопользованию временно перекрывает проезд для автомобилей и набирает армию волонтеров - чтобы помочь медлительным животным поскорее перебраться через опасное место.

"Они подходят близко к сетке, мы кладем ее либо в ведро, либо на руку, переводим через дорогу и там выпускаем", - говорит волонтер Нина Патлина.

Это делается непременно в перчатках - не из-за мифа о бородавках, а чтобы не навредить нежной жабьей коже. Тепло человеческих рук может быть обжигающим для хладнокровных животных.

Акция "Переведи жабку через дорогу" пользуется невероятной популярностью у петербуржцев. В этом году регистрацию закрыли через несколько часов: откликнулись более 600 человек. Такой "горизонтальный лифт" - самая простая возможность сохранить численность популяции. Всего за несколько дней неравнодушные волонтеры со своими ведерками спасут от гибели сотни и тысячи амфибий. И скоро в озере "Сестрорецкий разлив" будут резвиться миллионы головастиков.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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