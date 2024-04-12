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Минтранс распорядился усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

09:37
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Ведомство направило соответствующие рекомендации

Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 12 апреля, рассказал источник, знакомый с соответствующим апрельским поручением.

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Как пишет РБК, речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак. В России свыше 50 таких аэропортов, в числе которых крупнейшие воздушные гавани страны.

В рамках исполнения предписания аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели БПЛА, а также способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием БПЛА. Воздушным гаваням также предписано учитывать наличие мер по противодействию угрозе взрыва с помощью беспилотников.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел подсчитали, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. За это время украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности положительно оценил работу сил противовоздушной обороны. По данным главы государства, российская система ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника.

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