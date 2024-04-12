ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша отказалась передать системы Patriot Украине

10:01
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Об этом рассказал польский президент

Варшава не может передать системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.
В Германии заявили об исчерпании запасов по Patriot

Как заверил польский политик, причина не в нежелании помочь киевскому режиму, а в отсутствии такой возможности. По словам Дуды, "у Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы".

По утверждению президента Польши, фактически у его страны "нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что страны НАТО поищут системы ПВО для Украины, поскольку дипломат "очень просил" их об этом. При этом политик пригрозил, что раз "добрая дипломатия не сработала", теперь "будем просить жестко".

И.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий рассказал, что Москва предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи Соединенным Штатам ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анджей Дуда и Владимир Зеленский
Анджей Дуда и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.