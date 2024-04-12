Польша отказалась передать системы Patriot Украине

Об этом рассказал польский президент

Варшава не может передать системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.

Как заверил польский политик, причина не в нежелании помочь киевскому режиму, а в отсутствии такой возможности. По словам Дуды, "у Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы".

По утверждению президента Польши, фактически у его страны "нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что страны НАТО поищут системы ПВО для Украины, поскольку дипломат "очень просил" их об этом. При этом политик пригрозил, что раз "добрая дипломатия не сработала", теперь "будем просить жестко".

И.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий рассказал, что Москва предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи Соединенным Штатам ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

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