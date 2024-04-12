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Космонавтам Петелину и Федяеву присвоили звания Героя России

09:55
  • пятница
  • 12 апреля 2024

За мужество и героизм

Президент России Владимир Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.
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Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации. Петелин и Федяев получили награду за мужество и героизм во время длительного полета на МКС.

Кроме того Путин наградил орденом Гагарина белорусскую космонавтку Марину Василевскую. Накануне президент Александр Лукашенко присвоил ей звание Героя республики. Она стала первым космонавтом в истории Белоруссии.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этом день в 1961 году на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. Пилотом корабля "Восток" был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин.

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