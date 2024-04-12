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В Госдуме предложили Пугачевой публично покаяться

10:17
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Певице нужно прилюдно признать свои ошибки, считает депутат Сергей Соловьев

Дальнейшая возможность певицы Аллы Пугачевой выступать перед россиянами зависит исключительно от самой артистки. Такое мнение высказал в пятницу, 12 апреля, депутат Государственной думы Сергей Соловьев.

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По мнению парламентария, Пугачевой "стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС России".

При таком поведении можно допустить, что россияне простят Примадонну, но даже тогда "выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов", полагает Соловьев.

Депутат подчеркнул, что "даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание", сообщает РИА Новости.

Ранее Пугачева, покинувшая Россию после начала СВО, отреагировала на теракт в "Крокус сити холле". Спустя почти неделю после трагедии она написала в соцсетях, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (социальная сеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta)".

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции запрос о признании Аллы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.

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