В Госдуме предложили Пугачевой публично покаяться

Певице нужно прилюдно признать свои ошибки, считает депутат Сергей Соловьев

Дальнейшая возможность певицы Аллы Пугачевой выступать перед россиянами зависит исключительно от самой артистки. Такое мнение высказал в пятницу, 12 апреля, депутат Государственной думы Сергей Соловьев.

По мнению парламентария, Пугачевой "стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС России".

При таком поведении можно допустить, что россияне простят Примадонну, но даже тогда "выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов", полагает Соловьев.

Депутат подчеркнул, что "даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание", сообщает РИА Новости.

Ранее Пугачева, покинувшая Россию после начала СВО, отреагировала на теракт в "Крокус сити холле". Спустя почти неделю после трагедии она написала в соцсетях, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (социальная сеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta)".

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции запрос о признании Аллы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.

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