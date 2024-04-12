МИД России объяснил, почему рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно

Для этого не имеется ни малейшего основания

Россия не будет обсуждать с Соединенными Штатами инициативу Китая по договору о неприменении первыми ядерного оружия странами "пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Об этом заявил в пятницу, 12 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского Министерства иностранных дел Владимир Ермаков.

Дипломат пояснил, что речь идет об идее, "которую необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность".

Пр этом Ермаков подчеркнул, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или его замене сейчас бессмысленны. Вашингтону не следует строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями.

Представитель МИД объяснил, что Соединенные Штаты "по-прежнему не готовы ни к равноправному диалогу, ни к уважению коренных интересов России, ни к комплексной работе над снижением уровня конфликтности в отношениях двух крупнейших ядерных держав", сообщает ТАСС.

1 июня 2023 года американские власти перестали передавать России информацию о запусках баллистических ракет в рамках ДСНВ. Помимо этого Соединенные Штаты отозвали ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках этого договора.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтону, как бы он себя ни позиционировал, "в одиночку не справиться".

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, причем российская сторона выступает за комплексное обсуждение всех вопросов, касающихся отношений с США.

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