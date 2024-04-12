В Эстонии решили признать Московский патриархат террористической организацией

МИД России счел автора этой идеи сумасшедшим

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вынесет на рассмотрение парламента предложение о признании Московского патриархата террористической организацией. На этом основании политик намерен добиться окончательного запрета на его деятельность в стране.

Как заявил Ляэнеметс, у него "нет другого выбора, кроме как самому принять меры по разрыву связей между Эстонской православной церковью Московского патриархата и Московским патриархом".

На это уже отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Комментируя слова эстонского министра, она отметила, что "все признаки душевного нездоровья налицо".

При этом Захарова указала официальному Таллину на нелогичность признания Московского патриархата террористической организацией — тогда получится, что, по версии эстонских властей, папа римский общается с террористами, сообщает РИА Новости.

Ранее правящая в Эстонии Партия реформ разработала законопроект, позволяющий лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах. Лидер Таллинского региона партии Isamaa Риина Солман заявила, что "эстоноязычность и эстонскость — это один из принципов, с которым мы стараемся искоренять российскую сферу влияния из управления городом Таллином".

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, комментируя ущемление в правах русскоязычное население Литвы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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