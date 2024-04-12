Названы три продукта, которые приближают рак с каждым приемом пищи

Здоровье человека определяется тем, что он ест

Россиянам объяснили, какие продукты повышают вероятность развития онкологических заболеваний.

Здоровье человека на 70% определяется питанием, сообщил врач-онколог Иван Карасев в своем telegram-канале. Необходимые для крепкого здоровья микронутриенты поступают в организм из пищи.

Канцерогенные элементы, наоборот, увеличивают риск развития раковых заболеваний. В числе опасной еды – сладкие продукты, мясные полуфабрикаты, животные жиры, алкоголь. Все они провоцируют развитие онкологических заболеваний, передает "Российская газета".

Активный борец с раком – это еда с высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, в частности, овощи и фрукты.

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