Великобритания допустила передачу Украине лазерного оружия

Об этом рассказал британский министр обороны

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что хочет ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине.

По словам политика, применение такого оружия может иметь "огромные последствия" для конфликта на Украине. Шеппс рассказал, что Dragonfire можно развернуть не только на суше, но также на кораблях и беспилотниках.

С учетом этого "не нужно много воображения, чтобы понять, каким полезным оно может быть", цитирует Шеппса РИА Новости.

Еще в марте в британском Министерстве обороны уверяли, что Великобритания не планирует размещать на Украине свое лазерное оружие дальнего действия DragonFire, которое пока находится на стадии исследования. Киев, по сведениям журналистов, предложил протестировать это оружие на украинской территории, но Лондон ответил отказом.

При этом британские оружейники не могут пока решить еще одну проблему, мешающую работе беспилотников — погодные условия. Как сообщила газета The Times со ссылкой на чиновника в правительстве, восемь из 54 дорогостоящих дронов Watchkeeper уже списаны или разбились, поскольку в непогоду их эксплуатировать оказалось невозможно.

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