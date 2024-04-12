Премьер Киргизии объяснил приостановку работы карт "Мир" в стране

Политик заверил, что от властей Киргизии это не зависит

Правительство Киргизии непричастно к прекращению обслуживания карты "Мир" в республике. Такое заявление сделал в пятницу, 12 апреля, глава кыргызстанского правительства Акылбек Жапаров.

По утверждению политика, власти страны сами узнали о случившемся уже после прекращения обслуживания карт "Мир", поскольку межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками.

Жапаров предположил, что "эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций", хотя сама Киргизия заинтересована в обслуживании карт "Мир" — "нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас", сообщает РИА Новости.

Неделей ранее Жапаров уверял, что обслуживание карт "Мир" в Киргизии приостановлено временно. По его словам, есть несколько вариантов решения данного вопроса, однако озвучивать конкретные механизмы он отказался.

В феврале экономическое сотрудничество России и Киргизии обсуждалось на уровне глав государств. Москва была и остается одним из основных торгово-экономических партнеров Бишкека: 35% прямых инвестиций в киргизскую экономику пришли из России.

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