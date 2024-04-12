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Сотрудника дипмиссии Словении в Москве объявили персоной нон грата

12:01
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Это ответ на недружественные шаги Любляны

Министерство иностранных дел России в пятницу, 12 апреля, вызвало посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет. Ей был выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении.
Словения высылает российского дипломата

Как подчеркивается на официальном сайте МИД России, Москва рассматривает данный шаг властей Словении в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне.

На основании принципа взаимности один словенский дипломат объявлен персоной нон грата, о чем в МИД России уведомили Бавдаж-Курет.

Словения в российско-украинском конфликте приняла сторону киевского режима и продолжает предпринимать враждебные действия в отношении России. В марте словенское Минобороны объявило, что Любляна решила поддержать инициативу чешского правительства по закупке боеприпасов для Украины. На эти цели в республике будет выделен 1 миллион евро.

Словения с 2021 года входит в перечень государств, признанных Россией недружественными. Это означает ограничения в отношении работы посольств. В марте 2024 года Любляна обвинила российского дипломата в ведении деятельности, которая не соответствует его статусу, и предписала покинуть словенскую территорию.

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