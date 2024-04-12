В Уфе мужчина ранил ножом двух полицейских

Нападавший нанес себе раны

В центре Уфы мужчина с ножом напал на двух полицейских и ранил себя.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Полицейские приехали на задержание мужчины, но тот бросился на правоохранителей.

В результате пострадали двое полицейских. Одного отвезли в госпиталь ветеранов войн, второй от госпитализации отказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.

Нападавший нанес себе раны, его доставили в республиканскую клиническую больницу имени Куватова.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Telegram-канал "112" пишет, что мужчина мог находиться под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

Это уже не первое нападение на полицейских за последние дни. В Подмосковье злоумышленник напал на двух полицейских. Один из правоохранителей погиб, второй попал в реанимацию.

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