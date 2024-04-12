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В США предложили новую схему финансирования Украины

12:42
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Это заем под залог будущей прибыли от замороженных российских активов

Соединенные Штаты выступили с предложением выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов. Об этом рассказал заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.
Объем помощи Киеву со стороны Запада резко сокращается

Как сообщает The Financial Times, это предполагает вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов либо через облигации, либо через кредит.

Подобная мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Ее планируют изучить министры финансов стран "Большой семерки" на встрече в Вашингтоне и на саммите в июне.

Ранее источники отмечали, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на размещении облигаций, обеспеченных будущими исками к Москве. Предполагалось, что применение таких "репарационных" облигаций поможет обойти проблемы, которые грозят в случае передачи киевскому режиму заблокированных за рубежом российских активов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов, которые Запад заморозил в рамках рестрикций, никому не принадлежат, а потому могут использоваться Европейским союзом на его усмотрение.

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