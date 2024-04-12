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Украинцев призвали привыкать к постоянной экономии электроэнергии

12:43
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Россия выводит из строя объекты энергетической инфраструктуры

Жителей Украины в связи с повреждениями энергетических объектов призвали экономить электроэнергию в течение всего года. Об этом в пятницу, 12 апреля, рассказал генеральный директор компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК.
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Поставщики электроэнергии подчеркивают, что в нынешних условиях на Украине экономия энергии с 19 до 22 часов каждый день "должна стать привычкой", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это демилитаризация, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

В российском Министерстве обороны рассказали, что 11 апреля был нанесен удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Массированный удар был совершен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками.

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