Два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород

Повреждение получило административное здание

Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника.

Один мужчина получил осколочное ранение в ногу, второй - осколочные ранения руки и ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, им оказали медицинскую помощь.

Повреждения получило административное здание ресурсоснабжающего предприятия, посечен фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"