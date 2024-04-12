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Два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород

13:00
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Повреждение получило административное здание

Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника.
ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

Один мужчина получил осколочное ранение в ногу, второй - осколочные ранения руки и ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, им оказали медицинскую помощь.

Повреждения получило административное здание ресурсоснабжающего предприятия, посечен фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области.

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