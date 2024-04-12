Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

В столице сохраняется повышенный уровень погодной опасности

В столице в пятницу, 12 апреля, ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Москве.

В ведомстве призвали автомобилистов при непогоде снижать скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает ТАСС.

Пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы попросила предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.

Между тем в Москве из-за ветра введен "желтый" уровень погодной опасности, он будет действовать до 17:00 12 апреля. Кроме того, из-за аномально жаркой погоды с превышением климатической нормы на семь и более градусов сохраняется "оранжевый" уровень, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России.

Главный специалист дежурной смены ЦОДД Степан Кузнецов отметил, что в Москве температура воздуха уже не опускается ниже 5-6 градусов тепла, а потому автомобилистам рекомендовано заменить зимнюю резину на летнюю. Зимняя резина по составу мягкая, поэтому при плюсовой температуре она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

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