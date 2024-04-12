На дороге и в жизни: как столичные таксисты помогают москвичам

Примеры неравнодушия и взаимовыручки

О теракте в подмосковном "Крокусе" водитель такси Фарид Валиев узнал из соцсетей, когда отдыхал после смены у себя дома в Коммунарке. Потрясенный происходящим, решил отправиться на место и помочь чем сможет. Из-за оцепления близко к концертному залу он подъехать не смог и вышел осмотреться, как вдруг его окликнула женщина.

"Женщина в истерике, плачет. Видно было ужас в ее глазах. Подошла ко мне, дала телефон, говорит, можете, пожалуйста, поговорить. Я не понял с кем поговорить: я смотрю там девушка молодая. Она говорит, что это ее дочка. Я дал номер, отвел женщину в машину", - рассказывает Фарид.

Успокаивал как мог. Женщина оказалась одной из уборщиц "Крокуса". В момент, когда ворвались террористы, работала возле входа. Видела, как гибли люди, сама спаслась чудом. Пока ждала родных, сильно замерзла. Отогреться смогла только в машине Фарида. После он развез по домам еще троих спасшихся из концертного зала людей, которых встретил прямо на трассе.

Помогать бескорыстно и не пройти мимо чужой беды дело принципа и для Сергея Попова. На днях пассажирка попросила его помочь пожилой прохожей. Поскользнувшись, проходя неподалеку от его машины, женщина упала и не могла подняться.

"У бабушки началась истерика и паника, у нее отказала нога, ее просто начало колотить, она просто падала с ног. У меня не было вариантов, я донес ее до подъезда, посадил на лавочку, принес вещи, связался с родственниками", - говорит Сергей.

На заказ он уехал, лишь когда передал пострадавшую в руки близких. В тот момент во двор уже въезжала скорая.

Артем тоже стал свидетелем ДТП, когда выполнял заказ. И тоже был единодушен со своим пассажиром. Увидев перевернувшийся на дороге автомобиль, остановились и бросились на помощь. Под слоем снега в машине с работающим двигателем оказались двое: мужчина и его супруга.

"Не думали о какой-то опасности. Старались не подходить близко к двигателю раскаленному. И старались думать о том, чтобы спасти людей", - вспоминает Артем.

Мужчинам удалось вытащить из автомобиля семейную пару и отвести на безопасное расстояние. Сумев уберечь людей от верной гибели, героями себя не считают. Уверяют - без неравнодушия и взаимовыручки на дороге никак нельзя. Как, впрочем, и в жизни.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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