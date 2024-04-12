Подмосковные полицейские выявили 50 нелегальных мигрантов

Большая часть из них приехала из стран Африки

50 нелегальных мигрантов в частном доме обнаружили подмосковные полицейские в Пушкине.

Большая часть из них приехала из стран Африки. Судя по всему, русский язык учить они даже не пытались, общаться с полицейскими им помогал переводчик. В итоге на 47 человек были составлены протоколы за нарушение режима пребывания на территории России. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, в дальнейшем этих людей выдворят за пределы страны.

Сейчас полицейские также устанавливают организатора незаконной миграции.

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